Twitter в будущем намерен расширить штат сотрудников - Илон Маск

Предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем намерен расширять штат принадлежащей ему компании Twitter. Об этом Маск сказал во время интервью телеканалу CNBC, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Маск полагает, что Twiiter стоит нанять больше людей. Кроме того, он не исключил возможности, что в компанию вновь примут на работу тех сотрудников, которые были раньше уволены из нее.

Ранее Маск сообщил, что нашел нового генерального директора для социальной сети Twitter. Им станет топ-менеджер NBCUniversal Линда Яккарино. Она сосредоточится, в первую очередь, на бизнес-операциях, сам же Маск, оставшись в компании как исполнительный председатель и технический директор, будет курировать разработку продукта, программного обеспечения и работу системных операторов.