Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Япония анонсировала отправку Украине очередной партии военной помощи

В мире Материалы 21 мая 2023 22:07 (UTC +04:00)
Япония анонсировала отправку Украине очередной партии военной помощи

Читайте Trend в

В МИД Японии заявили, что страна отправит на Украину 100 автомобилей сил самообороны и 30 тыс. пайков продовольствия, сообщается на сайте ведомства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о решении принять раненых украинских военных в госпиталях сил самообороны страны, отметили в МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Японии Фумио Кисидой. В частности, политики обсудили материально-технические возможности сил обороны Украины. Зеленский также поблагодарил Кисиду за помощь для Украины на $7,6 млрд.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости