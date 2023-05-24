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Красный Крест сообщил о сокращении около 1,8 тыс. работников из-за дефицита финансирования

В мире Материалы 24 мая 2023 06:21 (UTC +04:00)
Красный Крест сообщил о сокращении около 1,8 тыс. работников из-за дефицита финансирования

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Международный комитет Красного Креста (МККК) сократит около 1,8 тыс. сотрудников и закроет 26 из 350 своих офисов по всему миру из-за уменьшения финансирования. Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира МККК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В начале апреля организация сообщала о планах ликвидации около 1,5 тыс. рабочих мест и закрытии 20 своих бюро, поскольку ее бюджет на 2023-2024 годы уменьшился на 430 млн франков (более 477 млн долларов). Однако теперь речь идет о необходимости более значительной экономии средств.

"Около 1,8 тыс. человек по всему миру потеряют свою работу в ближайшие месяцы", - отметили в МККК, пояснив, что "эта цифра не включает других сотрудников, которые могут быть затронуты, поскольку в глобальном масштабе будет доступно

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