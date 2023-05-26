British Airways отменила десятки авиарейсов из-за технического сбоя

Британская авиакомпания British Airways отменила в четверг десятки рейсов из лондонского аэропорта Хитроу из-за технического сбоя. Как сообщает телеканал Sky News, вылететь не удалось десяткам тысяч пассажиров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, около 21:00 табло прилетов и вылетов в аэропорту сообщало об отмене 79 рейсов.

Авиакомпания принесла извинения за произошедшее, заверив, что делает все возможное, чтобы отправить пассажиров через других перевозчиков или перебронировать им билеты на другие даты.