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British Airways отменила десятки авиарейсов из-за технического сбоя

В мире Материалы 26 мая 2023 03:07 (UTC +04:00)
British Airways отменила десятки авиарейсов из-за технического сбоя

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Британская авиакомпания British Airways отменила в четверг десятки рейсов из лондонского аэропорта Хитроу из-за технического сбоя. Как сообщает телеканал Sky News, вылететь не удалось десяткам тысяч пассажиров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, около 21:00 табло прилетов и вылетов в аэропорту сообщало об отмене 79 рейсов.

Авиакомпания принесла извинения за произошедшее, заверив, что делает все возможное, чтобы отправить пассажиров через других перевозчиков или перебронировать им билеты на другие даты.

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