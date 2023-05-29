Генсек НАТО поздравил Эрдогана с победой на выборах в Турции

БАКУ /Trend/ - Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции и выразил желание вместе готовить саммит НАТО в Вильнюсе в июле, передает Trend.

"Поздравления, президент Эрдоган, с вашим переизбранием. Я ожидаю продолжения нашей совместной работы и подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле", - написал Столтенберг в Twitter.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.

Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.