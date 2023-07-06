Генсек ОПЕК собирается посетить Россию

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил журналистам о своем плане впервые в качестве главы организации посетить Россию в октябре, передает Trend.

"Я намереваюсь посетить Россию, возможно, в октябре, в рамках Энергонедели в Москве", - сказал Хайсам аль-Гайс.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" состоится в Москве с 11 по 13 октября. Главная площадка, как и в предыдущие годы, будет расположена в Центральном выставочном зале "Манеж". Основные мероприятия запланированы на 11-12 октября. В прошлом году в рамках РЭН прошло более 70 мероприятий с участием более 270 спикеров.