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Вучич заявил, что встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения

В мире Материалы 20 августа 2023 20:46 (UTC +04:00)
Вучич заявил, что встреча с Эрдоганом позволила укрепить сербско-турецкие отношения

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Президент Сербии Александар Вучич назвал встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Будапеште очередным шагом в процессе укрепления сербско-турецких отношений, передает Trend.

"Состоялся важный и открытый разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом об актуальных двусторонних и региональных вопросах. Для нас важно поддерживать наилучшие возможные отношения с Турцией, и эта встреча была еще одним шагом в направлении укрепления и без того хорошего сербско-турецкого сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес", - написал Вучич в Instagram.

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