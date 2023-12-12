Переговоры между ХАМАС и Израилем по пленным могут начаться на следующей неделе

БАКУ /Trend/ - Переговоры между ХАМАС и властями Израиля по новому соглашению об обмене пленными могут начаться на следующей неделе, сообщают арабские СМИ, передает Trend.

Сообщается, что ХАМАС потребовало объявления полного прекращения огня и не отказывается от гуманитарного перемирия на новых условиях.

Отмечается, что хотя переговоры еще не начались, начал нащупываться пульс нового соглашения о перемирии в секторе Газа.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.