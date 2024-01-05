В ОАЭ создадут новую холдинговую компанию с активами на $27 млрд

БАКУ /Trend/ - В Объединенных Арабских Эмиратах создается новая компания под названием 2PointZero для управления активами на сумму $27 млрд в различных отраслях, включая финансы и горное дело, передает Trend.

Новая компания будет подконтрольна глобальной инвестиционной компании Abu Dhabi International Holding Co, оборот которой оценивается в $239 млрд.

Среди активов 2PointZero будут части бизнес-империи шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна. К этим активам относятся Lunate, новый фонд Абу-Даби, International Resources Holding (вложившая более $1 млрд в замбийский медный рудник Мопани в декабре 2023 года), а также частные инвестиционные компании Chimera, Beltone Financial, Citadel Technologies и Sagasse Investments.

Шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян стал одним из самых влиятельных бизнесменов в мире. В настоящее время он имеет два фонда благосостояния и частную инвестиционную фирму с оборотом в $300 млрд. Abu Dhabi International Holding Co играет важную роль в этой бизнес-империи, и ее рыночная стоимость повысилась после новостей о создании 2PointZero.