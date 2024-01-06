Позиции Франции в Африке значительно ослабли

БАКУ /Trend/ - Французская дипломатия в 2023 году потеряла значительное влияние в Африке, считает французская радиостанция RFI, передает Trend.

Бывшие союзники Парижа, сталкиваясь с военными переворотами и политическими потрясениями, переориентировали свою внешнюю политику в другие направления, что сказалось на дипломатических позициях Франции.

RFI отмечает, что дипломатия Франции существенно ослабла, и новый закон, ужесточающий правила иммиграции во Францию для иностранцев, лишь усугубил ситуацию.

В 2024 году французские интересы в Африке столкнутся с серьезными вызовами, особенно после смены власти в Нигере и Буркина-Фасо, которые ранее являлись ключевыми точками французского военного влияния в регионе.