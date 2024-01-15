КНДР запустила баллистическую ракету

БАКУ /Trend/ - КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты.

Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает агентство Trend со ссылкой на ТАСС.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями. Охрана также сообщила, что ракета с большой долей вероятности уже упала.

Баллистическая ракета относится к классу ракет средней дальности.

Ранее агентство информировало, что КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету. 18 декабря 2023 года состоялся пуск межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе «Хвасон-18».

До этого в Сеуле сообщили о запуске баллистической ракеты неустановленного типа.

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик ранее заявил, что КНДР может провести испытания новой твердотопливной баллистической ракеты средней дальности в январе. Баллистические ракеты средней дальности могут достичь Гуама, где расположены американские базы, при запуске из Пхеньяна.