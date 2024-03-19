ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку

БАКУ /Trend/ - Центробанк Японии пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы была установлена фактически на отрицательном уровне, передает Trend.

Это первое повышение за последние 17 лет. Краткосрочная процентная ставка теперь устанавливается на уровне 0 - 0,1% вместо минус 0,1%, как было до этого. Банк Японии также решил отменить операции по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок и прекратить скупку биржевых фондов ETF, а также отказаться от обязательств по принятию дополнительных шагов для смягчения монетарной политики в случае необходимости.

Причиной такого решения стал устойчивый рост заработной платы и повышение доходов населения, что способствует достижению устойчивой инфляции на целевом уровне в 2%. Автомобильные компании, такие как Toyota, Nissan, Nippon Steel, Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric и NEC, обещали значительные повышения заработной платы, что также демонстрирует уверенность в экономическом росте.

Курс японской национальной валюты на фоне сообщений об изменении учетной ставки незначительно ослаб к доллару и торгуется сейчас на уровне 149,63 - 149,65 иен за доллар.