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Китай успешно запустил новый спутник для лунной программы

В мире Материалы 20 марта 2024 07:14 (UTC +04:00)
Китай успешно запустил новый спутник для лунной программы

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Китай запустил спутник "Цуэсяо-2" ("Сорочий мост-2"), чтобы способствовать исследованию Луны.

Как передает Trend, об этом сообщило Китайское Национальное космическое управление.

В Управлении сообщили, миссия по запуску спутника прошла успешно.

Согласно информации, ракета-носитель "Чанчжэн-8" со спутником была запущена с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая в 8:31 по местному времени. Через 24 минуты после запуска спутник покинул ракету-носитель и вышел на переходную орбиту.

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