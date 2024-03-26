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Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира

В мире Материалы 26 марта 2024 00:25 (UTC +04:00)
Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes - делового издания Hurun, передает Trend.

Состояние миллиардера, по данным Hurun, за год выросло на 47% и достигло 235 млрд долларов. Второе место в рейтинге занял основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием 187 млрд долларов. На третьей строчке разместился Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценивается примерно в 177 млрд долларов.

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