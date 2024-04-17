Канада выделит средства для оказания помощи Украины в течение пяти лет

БАКУ /Trend/ - Власти Канады намерены поставить Украине летальное и нелетальное оружие на сумму 1,6 млрд канадских долларов (1,16 млрд долларов) в течение следующих пяти лет.

Как передает Trend, об этом сообщается в проекте федерального бюджета Канады на следующий финансовый год (начинается с 1 апреля).

"В бюджете на 2024 год предлагается выделить министерству национальной обороны Канады 1,6 миллиарда долларов в течение пяти лет, начиная с 2024-2025 годов, для оказания летальной и нелетальной военной помощи Украине", - говорится в документе.

Кроме того, власти Канады намерены предоставить Украине кредит в размере 2,4 млрд канадских долларов ($1,74 млрд) через Международный валютный фонд (МВФ) в 2024 году.