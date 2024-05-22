Стало известно имя лауреата Международной Букеровской премии

БАКУ /Trend/ - Немецкая писательница Дженни Эрпенбек была удостоена престижной Международной Букеровской премии 2024 года за свой англоязычный роман "Кайрос".

Как передает Trend, об этом было объявлено во время церемонии награждения, состоявшейся в Лондоне.

Председателем жюри премии была канадская писательница Элеонора Вахтель. Трансляция церемонии размещена на сайте премии.

Победитель получит приз в 50 тысяч фунтов (около 63,5 тысяч долларов). По правилам Эрпенбек обязан разделить призовые деньги с немецким поэтом Михаэлем Хофманном, который перевел книгу на английский язык.