Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею

БАКУ /Trend/ - Хоккеисты сборной Чехии завоевали золотую медаль на домашнем чемпионате мира 2024 года.

Как передает Trend, в финале сборная Чехии победила сборную Швейцарии со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Согласно информации, на 50-й минуте гол забил Давид Пастрняк, защщающий на клубном уровне цвета Флориды из Национальной хоккейной лиги. На 60-й минуте Давид Кампф («Торонто») забросил шайбу в пустые ворота швейцарцев.

В результате Чехия стала чемпионом, а Швейцария – серебряным призёром. Бронзовую медаль завоевала Швеция, победившая в матче за третье место действующего чемпиона мира Канаду.