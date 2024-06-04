Трамп в мае собрал рекордные $300 млн на предвыборную кампанию

БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонники пожертвовали рекордные $300 млн на его предвыборную кампанию в мае, передает Trend.

"Рекордная сумма собрана для президентской кампании Трампа. Кампания Трампа и другие поддерживающие Трампа организации собрали почти $300 млн за один лишь май. Это рекорд!" — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп также отметил, что $141 млн было собрано за счет небольших пожертвований от 2 млн человек, из которых 25% впервые направили свои деньги на его кампанию в 2024 году.