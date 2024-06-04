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Трамп в мае собрал рекордные $300 млн на предвыборную кампанию

В мире Материалы 4 июня 2024 04:47 (UTC +04:00)
Трамп в мае собрал рекордные $300 млн на предвыборную кампанию
Фото: Дональд Трамп / Facebook

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его сторонники пожертвовали рекордные $300 млн на его предвыборную кампанию в мае, передает Trend.

"Рекордная сумма собрана для президентской кампании Трампа. Кампания Трампа и другие поддерживающие Трампа организации собрали почти $300 млн за один лишь май. Это рекорд!" — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп также отметил, что $141 млн было собрано за счет небольших пожертвований от 2 млн человек, из которых 25% впервые направили свои деньги на его кампанию в 2024 году.

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