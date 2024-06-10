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Ферстаппен стал победителем Гран-при Канады Формулы-1

В мире Материалы 10 июня 2024 01:20 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull одержал победу на Гран-при Канады, очередном этапе чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, передает Trend.

На второе место поднялся британец Ландо Норрис из McLaren, а третью позицию на подиуме занял его соотечественник Джордж Расселл, представляющий Mercedes.

Ферстаппен упрочил своё лидерство в личном зачете, набрав 194 очка. На втором месте монегаск Шарль Леклер из Ferrari с 138 очками. Леклер, как и его напарник по команде Карлос Сайнс из Испании, не смогли финишировать в гонке в Канаде. Третье место в личном зачете занимает Норрис с 131 очком.

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