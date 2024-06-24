ЕВРО-2024: Германия и Швейцария сыграли вничью

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовал последний тур группового этапа ЕВРО-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в первый день III тура завершилась борьба в группе А.

Сборная Германии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Швейцарии. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне.

Шотландия и Венгрия боролись за осуществление своей мечты о 1/8 финала. На последней, десятой компенсированной минуте игры гол нападающего Кевина Чобота принёс победу сборной Венгрии — 1:0.

Отметим, что групповой этап завершится 26 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, III тур

23 июня, группа А

23:00. Швейцария - Германия - 1:1

Гол: Дан Ндойе (28) - Никлас Фюллькруг (90+2)

Судья: Даниэле Орсато (Италия).

Франкфурт Арена

23:00. Шотландия – Венгрия - 0:1

Гол: Кевин Чобот (90+10)

Судья: Факундо Тельо (Аргентина).

Штутгарт Арена