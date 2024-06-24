ЕВРО-2024: Германия и Швейцария сыграли вничью

БАКУ /Trend/ - Сегодня стартовал последний тур группового этапа ЕВРО-2024.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в первый день III тура завершилась борьба в группе А.
Сборная Германии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Швейцарии. Встреча прошла во Франкфурте-на-Майне.
Шотландия и Венгрия боролись за осуществление своей мечты о 1/8 финала. На последней, десятой компенсированной минуте игры гол нападающего Кевина Чобота принёс победу сборной Венгрии — 1:0.
Отметим, что групповой этап завершится 26 июня.
ЕВРО-2024
Групповой этап, III тур
23 июня, группа А
23:00. Швейцария - Германия - 1:1
Гол: Дан Ндойе (28) - Никлас Фюллькруг (90+2)
Судья: Даниэле Орсато (Италия).
Франкфурт Арена
23:00. Шотландия – Венгрия - 0:1
Гол: Кевин Чобот (90+10)
Судья: Факундо Тельо (Аргентина).
Штутгарт Арена