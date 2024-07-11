Следующий саммит НАТО пройдет в 2025 году в Гааге

БАКУ /Trend/ - Лидеры стран НАТО проведут свою следующую встречу в июне 2025 года в Гааге, городе в Нидерландах, где находятся правительство и парламент страны.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем встретиться вновь на нашем следующем саммите в июне 2025 года в Гааге, Нидерланды, а затем в Турции", - сообщается в документе, одобренном главами государств и правительств стран НАТО в Вашингтоне.