Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Следующий саммит НАТО пройдет в 2025 году в Гааге

В мире Материалы 11 июля 2024 01:57 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Лидеры стран НАТО проведут свою следующую встречу в июне 2025 года в Гааге, городе в Нидерландах, где находятся правительство и парламент страны.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем встретиться вновь на нашем следующем саммите в июне 2025 года в Гааге, Нидерланды, а затем в Турции", - сообщается в документе, одобренном главами государств и правительств стран НАТО в Вашингтоне.

Лента

Лента новостей

Читать все новости