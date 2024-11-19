НАТО в ожидании: выйдут ли США из Альянса?

БАКУ /Trend/ - Когда в 2023 году Конгресс принял закон, требующий одобрения Сената или Конгресса для выхода США из НАТО, сторонники Альянса восприняли это как победу. Но если Дональд Трамп вернется в Белый дом, этот механизм может быть подвергнут серьезному испытанию — и возможно, обойти его будет легче, чем кажется.

Закон против президентских полномочий

В 2023 году сенаторы Тим Кейн (демократ, Вирджиния) и Марко Рубио (республиканец, Флорида) внесли законопроект, согласно которому любое решение о выходе из НАТО должно быть подтверждено либо двумя третями голосов Сената, либо отдельным актом Конгресса. Это положение было включено в Закон о национальной обороне на 2024 финансовый год, подписанный Джо Байденом.

Однако, как отмечают эксперты, этот закон не решает всех возможных проблем. Скотт Андерсон, старший редактор Lawfare и ученый Института Брукингса, считает, что документ создает прямую конституционную конфронтацию между Конгрессом и президентом, если последний решит игнорировать ограничения.

«Это не однозначный вопрос, — говорит Андерсон. — Конгресс может сказать президенту: "Ты не можешь этого сделать", но если президент игнорирует закон, это превращается в борьбу, которая, скорее всего, окажется в суде».

Судебная неопределенность

Ключевая проблема в том, что Верховный суд США традиционно избегает решения институциональных споров между ветвями власти, рассматривая их как политические вопросы. Профессор права Чикагского университета Кертис Брэдли отмечает, что для судебного разбирательства необходима сторона с правом подачи иска.

«Единственная сторона, которую я могу представить с таким правом, — это сам Конгресс. Но неясно, поддержат ли республиканцы в Сенате такой иск», — пишет Брэдли.

По мнению экспертов, для усиления закона Конгресс мог бы добавить положения, которые прямо разрешают судебные разбирательства в случае нарушения. Это могло бы повысить вероятность установления прав Конгресса в суде.

Альтернативные сценарии

Андерсон предполагает, что, кроме Конгресса, в качестве истца могут выступить другие стороны, например, военные или граждане, владеющие недвижимостью в странах НАТО. Но их правовые основания менее очевидны.

Еще одним вариантом может быть инициатива одной из палат Конгресса, если между Сенатом и Палатой представителей не будет достигнуто согласие.

Даже если дело дойдет до Верховного суда, остается неясным, каким будет решение. По словам Андерсона, это «правовая территория, полная неопределенности». Конгресс никогда не инициировал прямую правовую конфронтацию с президентом по поводу выхода из международного договора, и у сторон нет прецедентов, на которые они могли бы опереться.

Трамп и прецеденты

Дональд Трамп, известный своим скептическим отношением к НАТО, ранее уже обходил законодательные ограничения Конгресса, когда выходил из международных соглашений. Это повышает вероятность, что он попытается сделать то же самое с НАТО, если вернется в Овальный кабинет.

Пока сторонники Альянса уповают на правовые барьеры, остаются вопросы: сможет ли Конгресс эффективно защитить свое право контролировать внешнюю политику, и как далеко готов пойти Трамп в своей антипатии к Альянсу?

На фоне вероятного возвращения Трампа к власти судьба США в НАТО снова становится не просто политическим вопросом, но и правовым вызовом, который может переопределить баланс власти в стране.

Выход из НАТО: сценарии, риски и юридические лазейки для Трампа

Если Дональд Трамп вернется в Белый дом, его скептическое отношение к НАТО может превратить дебаты о будущем Альянса в одну из ключевых тем американской внешней политики. Несмотря на существующие юридические барьеры, Трамп может найти способы ослабить Альянс, даже не прибегая к формальному выходу.

Юридические барьеры и «годовой период ожидания»

Процедура выхода из НАТО предусматривает обязательное «уведомление о денонсации», которое должно быть направлено остальным членам Альянса. Официальный выход государства-члена состоится только через год после подачи такого уведомления.

Однако юридическая процедура не способна остановить президента, который решительно настроен на ослабление Альянса. Трамп, как отмечают демократические законодатели, может делать это косвенно, например, замораживая назначение послов, ограничивая участие войск США в учениях или снижая уровень финансирования.

Демократическая реакция: попытки предотвращения кризиса

Сенатор Крис Ван Холлен (демократ, Мэриленд) подчеркнул важность НАТО и отметил, что Конгресс предпринял усилия для защиты Альянса.

«После угроз Трампа в его первый срок Конгресс, осознавая жизненно важное значение НАТО, действовал на основе двухпартийного консенсуса, чтобы предотвратить возможность одностороннего выхода президента в будущем», — заявил Ван Холлен.

Сенатор Тим Кейн, один из авторов закона, направленного на защиту НАТО, выразил обеспокоенность риторикой Трампа.

«Безопасность США достигается, когда мы объединяем усилия с союзниками», — сказал он. — Пренебрежительные комментарии Трампа о НАТО вызывают тревогу».

Юридические и исторические прецеденты

Это не первый случай, когда администрация Трампа игнорировала юридические ограничения. В 2020 году администрация объявила о выходе из Договора по открытому небу, проигнорировав требования Конгресса о предварительном уведомлении. Тогда юридическая команда Трампа утверждала, что полномочия президента в области внешней политики дают ему право обходить такие ограничения.

«Полномочия президента на выход из договоров вытекают из его конституционной роли как "единого органа нации в международных отношениях"», — утверждал Стивен Энгел, юридический консультант администрации Трампа.

Тем не менее профессор права Чикагского университета Кертис Брэдли считает, что Конгресс имеет право регулировать международные договоры и что администрация Трампа недостаточно обосновала неконституционность подобных законов.

«На президентах лежит большая ответственность доказать неконституционность закона, прежде чем его игнорировать», — заявил Брэдли.

Реальные последствия: доверие союзников и размещение войск

Даже если юридически США останутся в Альянсе, само заявление о выходе может нанести НАТО серьезный ущерб.

«Де-факто в тот день, когда вы отправляете письмо, это уже фактически вступает в силу», — отметил Камиль Гранде, бывший помощник генерального секретаря НАТО.

Помимо репутационных потерь, США придется решить судьбу более чем 100 000 военнослужащих, размещенных в Европе, а также вопрос о военной командной структуре НАТО, которую с 1949 года возглавляют американские генералы.

«Мы не обсуждаем это в тихой обстановке. У нас идет война в Европе. У многих европейцев есть серьезные опасения, что конфронтация с Россией может обостриться», — добавил Гранде.

Политические угрозы и давление на союзников

Во время первого срока Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные расходы на оборону, угрожая сокращением поддержки. Его заявления сказались на взаимоотношениях внутри Альянса.

«Если мы не платим, вы все равно будете нас защищать?.. Абсолютно нет», — вспоминал Трамп на одном из митингов.

Что дальше?

Будущие шаги Трампа в отношении НАТО остаются неопределенными, но его возвращение в Белый дом может спровоцировать кризис в Альянсе. Юридические барьеры, несмотря на их значимость, могут оказаться недостаточными, чтобы сдержать президента, который стремится к изменению глобальной роли США.

На фоне войны в Европе и растущей напряженности в отношениях с Россией сохранение стабильности внутри НАТО становится вопросом не только американской внешней политики, но и глобальной безопасности.

Трамп и НАТО: геополитическая дилемма, угрожающая единству Альянса

Хотя Дональд Трамп никогда открыто не заявлял о намерении вывести Соединенные Штаты из НАТО, его закулисные обсуждения этой темы, по сообщениям, повторялись неоднократно. На предвыборных митингах Трамп поднимал вопрос о недостаточных оборонных расходах союзников, утверждая, что США не обязаны защищать тех, кто, по его мнению, не выполняет свои обязательства. В одном из своих заявлений он даже предложил, что "поощрит" Россию действовать против стран НАТО, которые игнорируют финансовые цели Альянса.

Согласно данным POLITICO, в 2020 году Трамп в разговоре с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен прямо заявил, что Соединенные Штаты не будут защищать Европу в случае военной агрессии. Его риторика базировалась на убеждении, что только прямые угрозы заставят союзников усилить свои вооруженные силы. И действительно, Трамп утверждает, что его давление привело к увеличению оборонных расходов стран НАТО на "миллиарды и миллиарды долларов".

Эти заявления раскололи американское политическое сообщество и международную арену. Критики, особенно со стороны демократов и ряда союзников по НАТО, считают, что подобные шаги подрывают доверие к США как к ключевому участнику Альянса. Однако некоторые республиканцы, включая ярых сторонников Трампа, считают это эффективной стратегией, которая, по сути, добилась своей цели — члены НАТО действительно начали увеличивать военные бюджеты.

Тем не менее подход Трампа вызвал опасения относительно долгосрочной стратегии США. Хотя и сторонники, и критики НАТО сходятся в важности выполнения союзниками целевых показателей по оборонным расходам, Трамп часто представлял их выполнение как условие для американской поддержки. Такая позиция подрывала принцип коллективной обороны, закрепленный в статье 5 Устава НАТО.

На фоне этих дискуссий союзники НАТО и американский истеблишмент надеются, что существующее законодательство станет сдерживающим фактором. Как отметил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, Конгресс США принял закон, согласно которому выход из Альянса невозможен без его согласия.

«Во время моего визита в Конгресс США я наблюдал сильную двухпартийную поддержку НАТО и сохранения членства в Альянсе», — заявил Расмуссен в интервью. - Президент США, конечно, может создать серьезные трудности для НАТО как главнокомандующий, но полный выход США из Альянса? Это крайне маловероятно».

Тем не менее сценарий, при котором Трамп вновь становится президентом в 2025 году, вызывает тревогу у европейских союзников. Его неоднократные угрозы и намеки на возможность "перезагрузки" американской роли в Альянсе ставят под вопрос будущее трансатлантического единства.

Подход Трампа, как ни парадоксально, достиг краткосрочных целей — союзники увеличили оборонные расходы. Но его стратегия, построенная на угрозах и ультиматумах, оставляет глубокие трещины в доверии, которые могут стать серьезной проблемой для НАТО в будущем.

Bakunetwork