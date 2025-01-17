Израиль, ХАМАС, США и Катар официально подписали соглашение о прекращении огня в Газе

БАКУ /Trend/ - Вечером 16 января представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара официально подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, сообщают источники, передает Trend.

Согласно информации, подписание документа состоялось в Дохе.

Сообщается, что работу над соглашением проводили специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт МакГерк, а также посредники из Катара и Египта.

С американской стороны соглашение подписал Бретт МакГерк.