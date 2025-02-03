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Илон Маск назвал USAID преступной организацией

В мире Материалы 3 февраля 2025 00:43 (UTC +04:00)
Илон Маск назвал USAID преступной организацией
Фото: Официальный сайт Илона Маска

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX и социальной сети X Илон Маск назвал USAID преступной организацией.

Как передает Trend, он написал об этом на своей странице в соцсети X.

«USAID - преступная организация», - заявил он.

В другой публикации Маск написал, что USAID проводит исследования биологического оружия, используя деньги американских налогоплательщиков:

"Знаете ли вы, что USAID использует ВАШИ средства, потраченные на уплату налогов, для финансирования исследований биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?»

Кроме того, американский миллиардер согласился с публикациями различных лиц о незаконной деятельности USAID, финансировании организацией производства героина в Афганистане, выделении USAID 27 миллионов долларов организации, которая следит за прокурорами, финансируемыми Соросом, и ряде других незаконных действий организации и поделился этим на своей странице.

Илон Маск назвал USAID преступной организацией
Илон Маск назвал USAID преступной организацией
Илон Маск назвал USAID преступной организацией
Илон Маск назвал USAID преступной организацией
Илон Маск назвал USAID преступной организацией
Илон Маск назвал USAID преступной организацией
Илон Маск назвал USAID преступной организацией
Илон Маск назвал USAID преступной организацией
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