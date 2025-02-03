БАКУ /Trend/ - Американский миллиардер, владелец компаний Tesla, SpaceX и социальной сети X Илон Маск назвал USAID преступной организацией.

Как передает Trend, он написал об этом на своей странице в соцсети X.

«USAID - преступная организация», - заявил он.

В другой публикации Маск написал, что USAID проводит исследования биологического оружия, используя деньги американских налогоплательщиков:

"Знаете ли вы, что USAID использует ВАШИ средства, потраченные на уплату налогов, для финансирования исследований биологического оружия, включая COVID-19, от которого погибли миллионы людей?»

Кроме того, американский миллиардер согласился с публикациями различных лиц о незаконной деятельности USAID, финансировании организацией производства героина в Афганистане, выделении USAID 27 миллионов долларов организации, которая следит за прокурорами, финансируемыми Соросом, и ряде других незаконных действий организации и поделился этим на своей странице.