Таджикистан и Россия подписали ряд документов о сотрудничестве

БАКУ/ Trend/ - В Москве после завершения переговоров на высшем уровне в присутствии Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Президента Российской Федерации Владимира Путина были подписаны новые документы о сотрудничестве, передает Trend.

Документы о сотрудничестве включают:

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве при реабилитации территорий Республики Таджикистан, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств;

- Соглашение между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о сотрудничестве в сфере промышленности;

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Российской Федерации о создании Индустриального парка на территории Республики Таджикистан;

- Программа стратегического партнёрства между Министерством обороны Республики Таджикистан и Министерством обороны Российской Федерации в военной области на 2026-2030 годы и План реализации на 2026-2028 годы;

- Меморандум между Министерством финансов Республики Таджикистан, Национальным банком Таджикистана и Министерством финансов Российской Федерации, Центральным банком Российской Федерации о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения;

- Меморандум о взаимопонимании между Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российско-Таджикским деловым советом о сотрудничестве в области информационно – коммуникационных технологий;

- Соглашение между Исполнительным органом государственной власти Хатлонской области Республики Таджикистан и Правительством Кировской области Российской Федерации об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

После подписания новых документов о сотрудничестве главы государств Эмомали Рахмон и Владимир Путин провели пресс-конференцию для широкого круга журналистов и выступили с заявлениями об итогах переговоров на высшем уровне.