Голосование по новой конституции Армении может пройти в 2027 году

БАКУ/ Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что голосование по принятию новой конституции страны может состояться в 2027 году.

Как сообщает Trend, об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении.

По словам Пашиняна, внесение поправок в конституцию является частью политической повестки правительства.

«В правительстве также обсуждается идея проведения этого процесса параллельно с парламентскими выборами 2026 года», — отметил он.

Хотя премьер-министр подчеркнул, что конституционные реформы являются внутриполитическим процессом, он также отметил, что они могут повлиять на региональную и глобальную ситуацию.