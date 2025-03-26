Макрон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2 млрд евро

БАКУ/ Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Володимир Зеленский провели встречу в Париже накануне саммита, посвященного размещению миротворческих сил на Украине, сообщает Trend.

Выступая на пресс-конференции в Елисейском дворце, Макрон объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 миллиарда евро.

«Сегодня я хотел бы объявить о новом пакете поддержки для Украины на сумму 2 миллиарда евро. Эта поддержка должна быть адаптирована к приоритетным потребностям Вооруженных сил Украины», — заявил он.

В пакет помощи входят:

Противотанковые ракеты MILAN

Зенитные ракеты MICA

Ракеты для истребителей «Мираж»

Противоракеты класса «земля-земля» Mistral

Бронетехника AMX-10RC

Дистанционно управляемые боеприпасы

Кроме того, Франция намерена профинансировать производство военной техники на территории Украины.

Примечательно, что 20 марта Зеленский отказался сразу ответить на звонок Макрона, сославшись на занятость на брифинге, и пообещал перезвонить через 15–20 минут.