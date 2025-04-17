БАКУ/ Trend/ - 5 мая в Самарканде пройдет саммит глав государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и стран Центральной Азии.

Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Бахтияр Саидов в ходе выступления на 3-м заседании министров иностранных дел Стратегического диалога Совета сотрудничества "Центральная Азия и Персидский залив" в Кувейте, сообщает Trend со ссылкой на кувейтские СМИ.

Министр назвал предстоящий саммит в Самарканде станет важным шагом на пути укрепления и углубления сотрудничества между двумя регионами.