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Переговоры по Украине начнутся в Лондоне 23 апреля - Зеленский

В мире Материалы 21 апреля 2025 22:03 (UTC +04:00)
Переговоры по Украине начнутся в Лондоне 23 апреля - Зеленский
Фото: Официальный сайт Президента Украины

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Переговоры по урегулированию конфликта начнутся в Лондоне 23 апреля.

Как передает Trend, об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал в социальной сети Х после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", - говорится в публикации.

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