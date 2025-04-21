Переговоры по Украине начнутся в Лондоне 23 апреля - Зеленский

БАКУ /Trend/ - Переговоры по урегулированию конфликта начнутся в Лондоне 23 апреля.

Как передает Trend, об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал в социальной сети Х после телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", - говорится в публикации.