Король Саудовской Аравии провел телефонный разговор с Трампом

15 октября 2017 05:04 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого приветствовал "твердую американскую стратегию" по Ирану, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

По данным телеканала, Трамп в свою очередь подчеркнул, что Вашингтон готов сотрудничать со своими партнерами в области достижения мировой безопасности.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Трамп также сказал, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Azernews Newspaper
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