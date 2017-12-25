В Тунисе временно приостановили рейсы авиакомпании Emirates Airlines

25 декабря 2017 02:00 (UTC+04:00)

Тунис временно запретил рейсам авиакомпании Emirates Airlines совершать посадку на своей территории, сообщает РИА Новости.

Министерство транспорта Туниса сообщило, что "принято решение приостановить рейсы авиакомпании в Тунис, пока компания не найдет подходящее решение в соответствии с международными соглашениями и правом".

В пятницу ОАЭ ввели запрет для гражданок Туниса на прилет или транзит через свою территорию.

Авиакомпания сообщила в Twitter, что с понедельника 25 декабря "рейсы между Тунисом и Дубаем будут остановлены".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Не менее 50 человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Тунисе
Другие страны 3 декабря 23:21
В Тунисе мужчина с ножом напал на полицейских
В мире 1 ноября 13:02
В Тунисе пресечена деятельность вербовщиков ИГ
Другие страны 19 октября 03:15
ЕС одобрил выплаты Тунису в размере €200 млн в рамках макроэкономической помощи
Европа 9 октября 19:02
В Австрии мигрант убил пожилую пару из-за политических взглядов
Европа 2 июля 06:59
В Тунисе мужчина напал на двух туристок из Германии
Арабские страны 30 июня 19:19
В Тунисе прошла демонстрация в поддержку Катара
Арабские страны 10 июня 17:27
Премьер Туниса отправил в отставку двух министров
Другие страны 1 мая 01:40
Авиакомпании Emirates пришлось изменить состав экипажей после указа Трампа
Другие страны 29 января 21:36
В Тунисе раскрыли террористическую ячейку из 13 человек
Другие страны 4 января 16:33
На консула Туниса во Франции напал вооруженный человек - СМИ
Европа 31 декабря 2016 01:21
В Тунисе автобус столкнулся с поездом, есть погибшие и раненые
Арабские страны 28 декабря 2016 15:27
США предоставили Тунису кредитные гарантии на $0,5 млрд
США 4 июня 2016 00:36
В ООН могут расследовать сообщения о нагрузках пилотов Emirates
Арабские страны 28 марта 2016 17:14
В Тунисе раскрыли террористическую ячейку
Другие страны 11 февраля 2016 18:55
В Тунисе за нарушение порядка задержаны более 800 человек
Арабские страны 25 января 2016 10:02
На всей территории Туниса введен комендантский час в ночное время
Арабские страны 22 января 2016 16:11
Протестующие в тунисском Кассерине перекрыли въезд в город
Другие страны 21 января 2016 20:12