В Тунисе временно приостановили рейсы авиакомпании Emirates Airlines

Тунис временно запретил рейсам авиакомпании Emirates Airlines совершать посадку на своей территории, сообщает РИА Новости.

Министерство транспорта Туниса сообщило, что "принято решение приостановить рейсы авиакомпании в Тунис, пока компания не найдет подходящее решение в соответствии с международными соглашениями и правом".

В пятницу ОАЭ ввели запрет для гражданок Туниса на прилет или транзит через свою территорию.

Авиакомпания сообщила в Twitter, что с понедельника 25 декабря "рейсы между Тунисом и Дубаем будут остановлены".

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