Уточнена дата проведения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

Конгресс национального диалога Сирии состоится в Сочи 30 января, он будет однодневным, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.

"Конгресс пройдет в Сочи 30 января", — сообщил РИА Новости источник, близкий к организации форума.

В свою очередь источник в сирийской оппозиции, который планирует принять участие в конгрессе, подтвердил РИА Новости эту информацию.

"Да, это так, 30-го. Форум продлится один день", — сказал собеседник агентства по телефону.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем: и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на конгресс приглашен, но пока воздерживается от комментариев по этому поводу. По его словам, ему необходимо сначала проконсультироваться с генеральным секретарем ООН.

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