В Каире полиция обнаружила "фабрику донорских органов"

2 февраля 2018 10:23 (UTC+04:00)

Банду врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими почками, раскрыла египетская полиция Каире, пишет новостной портал "Йоум7", передает РИА Новости.

Преступники через посредников находили нуждавшихся в деньгах "доноров", которых убеждали за 25 тысяч египетских фунтов (порядка 1,4 тысячи долларов США) продать свою почку. Затем "доноры" приезжали в Каир, где несколько дней жили на съемной квартире и сдавали анализы. Прием таких "пациентов" вела в своем частном кабинете одна из задержанных врачей. Затем "донора" перевозили в частную клинику, где привлеченный к деятельности банды хирург проводил операцию.

Как рассказали жертвы преступников, пять тысяч фунтов (около 300 долларов) им выплачивали до операции, а остальные деньги можно было получить только после того, как находился следующий донор, поэтому бывших пациентов вынуждали искать новых пациентов "фабрики органов", в противном случае оплату за проданную почку они не получали.

В настоящий момент все члены банды задержаны, пострадавшие дают свидетельские показания.

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Azernews Newspaper
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