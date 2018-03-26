По Саудовской Аравии со стороны Йемена выпустили семь ракет - коалиция

26 марта 2018 03:39 (UTC+04:00)

Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией сообщил о перехвате семи баллистических ракет, выпущенных по Саудовской Аравии со стороны Йемена, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Как сообщает телеканал, три ракеты были выпущены по столице страны городу Эр-Рияд.

Все семь ракет были перехвачены и уничтожены. По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По данным телеканала, предположительно, один человек погиб.

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