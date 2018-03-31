Саудовский наследный принц согласился, что Асад не уйдет

31 марта 2018 07:30 (UTC+04:00)

Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что президент Сирии Башар Асад не уйдет с поста и важно, чтобы он хотя бы не стал проводником иранских интересов.

До сих пор Эр-Рияд всегда подчеркивал, что Асад должен уйти.

"Башар остается. Но я верю, что в интересы Башара не входит дать иранцам делать все, что они хотят", - сказал саудовский политик в интервью американскому журналу Time, передает РИА Новости.

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