ОАЭ пожаловались на Катар в Совбез ООН из-за инцидента с самолетами

4 апреля 2018 20:06 (UTC+04:00)

ОАЭ направили жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу опасного сближения катарских истребителей с эмиратскими гражданскими самолетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The National.

Ранее ОАЭ также направили жалобу по поводу этих инцидентов в ИКАО.

В заявлении ОАЭ в Совбез ООН говорится, что 15 января и 26 марта этого года катарские истребители приблизились на опасное расстояние к пассажирским самолетам, создав риск для жизни пассажиров.

Согласно утверждению ОАЭ, 26 марта два катарских истребителя подошли на расстояние 214 метров к зарегистрированному в ОАЭ аэробусу, совершавшему регулярный рейс в Европу. В это время самолет летел над международными водами в 33 км от побережья Катара.

В январе ОАЭ заявили, что истребители Катара приблизились к двум эмиратским пассажирским самолетам, летевшим в Бахрейн. Тогда Катар отверг эти обвинения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по инциденту в Солсбери
Россия 20:09
Генсек ООН: В Ираке и Сирии отвоеваны все занятые ранее ИГ города
Арабские страны 11:56
ООН собрала два миллиарда долларов на донорской конференции по Йемену
США 3 апреля 15:43
Лидеры ОАЭ поздравили президента Египта ас-Сиси с переизбранием
Арабские страны 3 апреля 10:13
Нетаньяху приостановил соглашение c ООН о депортации нелегалов
Израиль 3 апреля 09:31
ОАЭ подали официальную жалобу на Катар в ИКАО
Арабские страны 2 апреля 22:29
Израиль и ООН пришли к соглашению о депортации шестнадцати тысяч нелегалов
Израиль 2 апреля 15:33
Израильский министр заявил, что ООН превратилась в "МИД ХАМАС"
Израиль 2 апреля 13:37
ООН обеспокоена возможностью ухудшения ситуации в секторе Газа
В мире 31 марта 06:03
Палестина призвала Совбез ООН осудить действия Израиля в секторе Газа
Арабские страны 31 марта 01:30
Узбекистан и ООН обсудили трансграничные водные проблемы в Центральной Азии
Узбекистан 30 марта 21:29
Израиль и палестинцев призвали избегать насилия в ходе протестов
Израиль 30 марта 13:04
Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане
Россия 30 марта 11:23
ООН: ущерб за 2017 год от вызванных климатическими изменениями катастроф достиг $320 млрд
Другие страны 29 марта 23:23
Де Мистура встретился с Шойгу
В мире 29 марта 20:07
"Роснефть" открыла представительство в Катаре
Россия 29 марта 10:18
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
США 29 марта 06:03
Замгенсека ООН по политическим вопросам стала американка
В мире 29 марта 02:28