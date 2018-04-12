Kuweit Airways прекращает полеты в Бейрут после угроз США нанести удар по Сирии

Кувейтская авиакомпания Kuweit Airways прерывает авиасообщение с Бейрутом в связи с намерением Соединенных Штатов нанести военный удар по приграничной Ливану Сирии.

"Основываясь на предупреждениях, полученных от кипрских властей об опасности полетов в воздушном пространстве братской Республики Ливан, для обеспечения безопасности пассажиров было принято решение прекратить полеты в Бейрут с четверга", - говорится в сообщении, размещенном в среду в Twitter авиаперевозчика.

Ранее в среду истек срок, в который Трамп обещал принять решение о применении военной силы против властей Сирии. Как сам глава государства заявил в понедельник во время заседания кабинета, ему потребуется 24-48 часов, чтобы определиться, наносить ли удар в связи с сообщениями об использовании химоружия в городе Дума под Дамаском.

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