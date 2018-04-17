Более четырех тысяч граждан ОАЭ подали заявки, чтобы стать космонавтами

17 апреля 2018 14:07 (UTC+04:00)

Более четырех тысяч граждан ОАЭ выразили желание стать первыми космонавтами страны, сообщает издание National со ссылкой на космический центр ОАЭ Mohammed bin Rashid Space Centre, передает РИА Новости.

Программу по выбору космонавтов запустили в декабре прошлого года. Прием заявок закончился в конце прошлого месяца.

Всего пришло 4022 заявок от эмиратцев в возрасте от 17 до 67 лет, представляющих 38 разных сфер деятельности. При этом каждый третий заявитель — женщина, отметили в центре.

Специальный комитет создаст шорт-лист потенциальных космонавтов, после чего начнется следующий этап отбора, который заключается в собеседовании, медицинских и психологических тестированиях.

В итоге отберут четырех кандидатов, которые к концу этого года должны официально стать космонавтами, а затем в следующем году начать подготовку. Она продлится два года.

Ожидается, что первый космонавт из ОАЭ полетит в космос в 2021 году.

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Azernews Newspaper
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