В результате ударов ВВС аравийской коалиции в Йемене погибли 20 человек

23 апреля 2018 10:39 (UTC+04:00)

По меньшей мере 20 мирных жителей погибли, еще 40 получили ранения в результате ударов ВВС аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией на северо-западе Йемена. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Masirah, передает ТАСС.

По его информации, инцидент произошел в провинции Хаджа. Снаряды попали по дому, где праздновали свадьбу.

Незадолго до удара коалиции сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили две ракеты в сторону Саудовской Аравии. По сообщениям телеканала Al Arabiya, силы ПВО королевства перехватили и уничтожили одну из ракет, другая упала в пустынной местности.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин.

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