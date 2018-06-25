Ливия выступила против лагерей беженцев на своей территории

25 июня 2018 15:43 (UTC+04:00)

Ливия выступает против размещения лагерей для беженцев на своей территории, заявил вице-председатель президентского совета Ахмед Майтыг, передает РИА Новости.

"Мы согласны с Европой в том, что касается миграции, но мы полностью отвергаем наличие каких-либо лагерей в Ливии", — заявил Майтыг на совместной пресс-конференции с вице-премьером Италии Маттео Сальвини в Триполи.

По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, приблизилось к 41 тысяче человек, погибли в Средиземном море 960 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
У побережья Ливии спасли более 450 мигрантов
Арабские страны 07:43
В Ливии освободили трех турецких граждан, похищенных в ноябре 2017 года
Турция 24 июня 09:36
Ливийская армия освободила нефтяные порты от боевиков
Арабские страны 21 июня 13:39
СМИ: Трамп может встретиться с Путиным до саммита НАТО
США 21 июня 09:26
В Ливии задержали одного из лидеров "Аль-Каиды"
Другие страны 17 июня 21:47
Макрон высказался за изменение системы, регламентирующей прием беженцев
Европа 15 июня 19:13
ЕС ввел санкции против ряда лиц, причастных к переправке нелегалов из Ливии
Европа 14 июня 17:33
Пекин и Триполи обсудили возвращение китайских компаний в Ливию
Китай 14 июня 09:21
«Южный газовый коридор» усилит конкуренцию на европейском газовом рынке - французский эксперт
Энергетика 13 июня 13:00
"Южный газовый коридор" будет иметь стратегическое значение для всей Юго-Восточной Европы - замминистра (ФОТО)
Энергетика 13 июня 12:02
ОПЕК в мае выполнила соглашение о сокращении добычи нефти на 160%
Энергетика 12 июня 16:42
В Германии заявили, что больше не могут замалчивать разногласия с США
Европа 8 июня 12:23
Путин объяснил решение Вашингтона по пошлинам на алюминий
Россия 7 июня 15:14
Глава Пентагона заявил, что НАТО никогда не откажется от диалога с Россией
США 7 июня 09:34
ЕС следует уделять Азербайджану должное внимание и оказывать необходимую поддержку – европарламентарий
Политика 6 июня 12:41
Мексика ввела пошлины на сталь, сельхозпродукцию и виски из США
США 5 июня 17:20
Европейские эксперты обсудят в Баку цифровизацию и новые драйверы роста в сфере страхования
Бизнес 5 июня 16:44
В Нинбо пройдет торгово-инвестиционная ярмарка Китая и стран Центральной и Восточной Европы
Китай 4 июня 11:34