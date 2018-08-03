Более 200 сирийских беженцев вернулись на родину из Ливана 1 августа

Более 200 сирийских беженцев вернулись на родину с территории Ливана 1 августа, сообщил старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба полковник Игорь Сергеев, передает РИА Новости.

"По уточненным данным, 1 августа 2018 года с территории Ливана через пункт пропуска "Джейдет-Ябус" возвратились 189 человек, через пункт пропуска "Эль-Дабусия" –-48 человек", - сказал он в пятницу на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Как отметил Сергеев, всего с 18 июля 2018 года из Ливана вернулись 4 612 беженцев, в том числе через пункты пропуска "Земрани" – 2 893, "Джейдет-Ябус" - 1 324, "Эль-Дабусия" - 194, "Аль-Кусайр" - 201 человек. С территории Иордании через пункт пропуска "Насиб" прибыли 318 человек.

Сергеев добавил, что с 18 июля в места постоянного проживания возвратились 326 сирийских граждан, из них в Восточную Гуту - 102 человека, всего - 74 130 человек. В провинцию Хомс вернулись – 198 человек, всего - 112 820 человек.

В восстановленные четыре жилых дома в Хшам провинции Дейр-эз-Зор заселилось четыре семьи - 26 человек.

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