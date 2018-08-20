В Ираке разбился вертолет ведомой США коалиции по борьбе с ИГ

20 августа 2018 16:07 (UTC+04:00)

Вертолет международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" потерпел крушение 19 августа в Ираке. Об этом написал в понедельник официальный представитель альянса американский полковник Шон Райан на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

"Выражаем глубочайшие соболезнования семье военнослужащего, погибшего при крушении вертолета в Ираке прошлой ночью. Несмотря на то, что к инциденту привел не вражеский огонь, он демонстрирует жертву участников коалиции и опасность, с которой они сталкиваются ежедневно", - отметил Райан.

Ранее пресс-служба альянса сообщила в своем Twitter, что в результате инцидента погиб один человек, трое получили ранения. Вертолет участвовал в контртеррористической операции "Непоколебимая решимость" против боевиков ИГ на территории Ирака. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Международная коалиция по борьбе с ИГ сформирована по инициативе США на саммите НАТО в сентябре 2014 года. По данным американских источников, ее усилия поддерживают около 60 стран, среди которых Великобритания, Австралия, Иордания, Франция, Дания, Нидерланды, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна добилась победы над террористами ИГ в Сирии и Ираке.

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