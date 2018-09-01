В Палестине подвергли критике отказ США от финансирования помощи стране

Как отметил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рдаинах, такие действия не вернут США роль ключевого игрока на Ближнем Востоке.

Решение США прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) является атакой на палестинский народ, заявил в пятницу официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рдаинах, передаёт ТАСС.

"Ряд последних решений США представляет собой возмутительную атаку на палестинский народ и полное пренебрежение решениями ООН", - приводит агентство Reuters его слова. Также он отметил, что подобные действия не вернут США роль ключевого игрока на Ближнем Востоке и не станут решением проблем в регионе.

31 августа администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить финансирование БАПОР. Ранее власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине помощи на сумму $200 млн указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение ХАМАС "ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию".

В начале января Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем, а 16 января Госдеп объявил, что США перечислят БАПОР $60 млн, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства. В 2017 году Вашингтон выделил более $350 млн, что составило примерно половину всего бюджета агентства. Сокращение американского финансирования поставило эту структуру в тяжелейшее финансовое положение. Как отмечала газета The Washington Post, решение США отказаться от финансовой помощи БАПОР, по мнению экспертов, ухудшит и без того сложную гуманитарную ситуацию в регионе и приведет к росту уровня насилия, особенно в секторе Газа.

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