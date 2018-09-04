СМИ: Сирия вела тайные переговоры о мире с Израилем

4 сентября 2018 16:14 (UTC+04:00)

Бывший госсекретарь США Джон Керри рассказал о секретном письме, отправленном в 2010 году президентом Сирии Башаром Асадом американскому лидеру Бараку Обаме с просьбой о поддержке мирных переговоров с Израилем. Об этом сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на текст опубликованной во вторник книги экс-госсекретаря, передает ТАСС.

"Асад спросил меня, что возможно сделать для начала серьезных мирных переговоров с Израилем, в результате которых можно было бы вернуть Голанские высоты, которые Сирия уступила Израилю в 1967 году. Я высказал свое мнение на этот счет. Асад поручил помощникам отправить письмо Бараку Обаме с просьбой о посредничестве в переговорах с Израилем", - приводит газета выдержки из книги Керри. По мнению экс-госсекретаря, Сирия была готова пойти на ряд уступок в переговорах с Израилем при условии возвращения высот в состав страны.

По данным издания, Керри показал текст письма премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который нашел его "удивительным" в связи с тем, что ранее Асад не шел на уступки при проведении переговоров. Как отмечается, диалог между Сирией и Израилем при посредничестве США велся до начала 2011 года, однако впоследствии в Сирии началась гражданская война, и соглашение между странами не было достигнуто.

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