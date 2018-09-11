Палестина отказалась идти на уступки после закрытия дипмиссии в США

Палестинцы считают решение США закрыть их дипмиссию в Вашингтоне ударом по двусторонним отношениям и перспективам достижения мира на Ближнем Востоке, но не поддадутся на "шантаж и запугивание", заявил посол Хусам Зомлот, передаёт РИА Новости.

Американская администрация объявила о прекращении работы представительства Организации освобождения Палестины, объяснив свои действия отказом палестинцев от участия в мирных инициативах президента США Дональда Трампа и их намерением привлечь Израиль к Международному уголовному суду за оккупационную деятельность.

"Мы самым решительным образом осуждаем решение американской администрации закрыть палестинскую миссию в Соединенных Штатах, однако мы не удивлены", — говорится в заявлении главы представительства ООП в Вашингтоне. "Этот безрассудный шаг подтверждает, что администрация слепо исполняет "список желаний" Израиля, начиная с закрытия палестинского дипломатического представительства в США", — добавил Зомлот.

Прекращение работы миссии он назвал "прямым ударом" по американо-палестинским отношениям, перспективам достижения мира на Ближнем Востоке и целостности международной политико-правовой системы. "Мы тверды в решении не сотрудничать с продолжающейся кампанией ликвидации наших прав. Наши права не продаются, мы будем блокировать любые попытки запугиванием и шантажом вынудить нас отказаться от наших легитимных и международно признанных прав", — отмечается в заявлении посла.

"Мы будем наращивать усилия, направленные на то, чтобы привлечь Израиль к ответственности, согласно международному праву, продолжим выстраивать международные альянсы во имя мира, удвоим усилия, чтобы обращаться напрямую к американскому народу, где мы видим трансформацию общественного мнения в поддержку палестинского дела и наших легитимных прав", — добавил Зомлот.

В Израиле, где в эти дни отмечают еврейский Новый год, напротив, приветствовали очередные дружеские инициативы Трампа. "Обращение палестинцев в Международный уголовный суд и отказ от переговоров с Израилем и Соединенными Штатами — это не путь к миру. Хорошо, что США обозначили четкую позицию в этом вопросе", — цитирует агентство Рейтер анонимного израильского чиновника.

Палестинцы обвиняют Трампа в предвзятости в пользу Израиля и отказываются от участия в его ближневосточных мирных инициативах с тех пор, как в конце прошлого года США признали Иерусалим столицей еврейского государства, проигнорировав претензии Палестины на восточную часть города.





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