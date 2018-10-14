Главы МИД Сирии и Ирака призвали ускорить открытие пограничных переходов

14 октября 2018 23:45 (UTC+04:00)

Министры иностранных дел Сирии и Ирака Валид Муаллем и Ибрагим аль-Джаафари заявили в воскресенье "о необходимости ускорить открытие всех пограничных переходов между двумя соседними странами", передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По итогам прошедших в Дамаске переговоров Муаллем и аль-Джаафари подчеркнули, что "возобновление товарооборота через границу вернет в прежнее русло торгово-экономические связи и усилит стойкость Сирии и Ирака перед существующими вызовами".

Как отметил аль-Джаафари, Ирак выступает "за установление тесной координации и стратегического партнерства с Сирией во имя достижения лучшего будущего для двух стран".

"В мире начинают переосмысливать то, что произошло в Сирии, и осознавать, какую цену заплатил сирийский народ, противодействуя терроризму", - указал иракский министр.

Аль-Джаафари, который является видным политическим деятелем Ирака, как ожидается, будет принят президентом республики Башаром Асадом.

Сирия, приступающая к послевоенной реконструкции, заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Ираком, который является одним из крупнейших производителей нефти.

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