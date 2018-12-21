AFP: PYD попросили поддержку у Франции после решения США о выводе военных

Формирования PYD обратились к Франции с просьбой о дипломатической и военной поддержке в связи с решением президента США Дональда Трампа о выводе из Сирии американских войск, которые до сих пор оказывали им помощь, сообщило в пятницу агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представители PYD также предупредили, что они могут "потерять контроль над ситуацией" вокруг мест заключения иностранных исламских экстремистов, которых они захватили на территориях, освобожденных от боевиков группировки "Исламское государство". Это может произойти в случае начала турецкого наступления на сирийские районы, находящиеся сейчас под контролем формирований PYD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.