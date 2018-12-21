AFP: PYD попросили поддержку у Франции после решения США о выводе военных

21 декабря 2018 17:45 (UTC+04:00)

Формирования PYD обратились к Франции с просьбой о дипломатической и военной поддержке в связи с решением президента США Дональда Трампа о выводе из Сирии американских войск, которые до сих пор оказывали им помощь, сообщило в пятницу агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представители PYD также предупредили, что они могут "потерять контроль над ситуацией" вокруг мест заключения иностранных исламских экстремистов, которых они захватили на территориях, освобожденных от боевиков группировки "Исламское государство". Это может произойти в случае начала турецкого наступления на сирийские районы, находящиеся сейчас под контролем формирований PYD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госдолг Франции в III квартале 2018 года вырос до 99,3% ВВП
Европа 17:47
Лавров прокомментировал решение США вывести войска из Сирии
Россия 15:04
Иордания: У Израиля - превосходство, но угрожают нам
Израиль 12:51
Назначен посол Туркменистана во Франции
Туркменистан 10:14
СМИ: США закроют свою военную базу в районе Эт-Танф в Сирии
США 10:04
Во Франции в I чтении приняли проект о мерах властей в ответ на протесты
Европа 10:01
Лента новостей
В Азербайджане повышены прожиточный минимум и критерий нуждаемости
Политика 20:25
Президент Ильхам Алиев назначил председателей ряда судов первой инстанции и зампреда Бакинского суда по тяжким преступлениям
Политика 20:14
Владимир Путин: Трудно переоценить личный вклад Президента Ильхама Алиева в укрепление российско-азербайджанского стратегического партнерства
Политика 20:11
Узбекская нефтегазовая компания объявляет тендер на поставку труб
Тендеры 20:08
Узбекско-корейское СП объявило тендер на сельхозуслуги
Тендеры 20:00
Линия аэроэкспресса к пекинскому новому аэропорту «Дасин» вступят в тестовую эксплуатацию (ФОТО)
Китай 19:58
В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей культуры (ФОТО)
Культура 19:37
Одним бакинским вечером. Если хочешь изменить мир, то измени себя! (ФОТО)
Культура 19:26
События в Нагорном Карабахе говорят о том, что армянское население устало от сепаратистского режима - азербайджанская община
Нагорно-карабахский конфликт 19:15