Лавров: Новая встреча по Сирии в Астане пройдет в середине февраля

Новая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в середине февраля. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Лаврова, РФ высоко ценит усилия Казахстана в вопросе содействия международным встречам высокого уровня по Сирии. "Очередная такая встреча планируется в Астане в середине следующего месяца", - сказал российский министр.

Глава МИД РФ также выразил уверенность, что Москва и Астана продолжат энергичную работу по укреплению стратегического партнерства в русле установок, которые определяются президентами двух стран. "Сегодня мы подпишем план мероприятий по сотрудничеству между двумя внешнеполитическими ведомствами на ближайшие два года. Так что работа продолжается", - указал он.

Лавров также поздравил Казахстан с очень успешным участием в работе Совета Безопасности ООН в качестве непостоянного члена организации в 2017-2018 году.

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