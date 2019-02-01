Сирийский министр промышленности рассказал о совместных с Россией проектах

1 февраля 2019 13:41 (UTC+04:00)

РФ и Сирия в рамках подписанной между странами дорожной карты намерены построить несколько промышленных объектов в САР и провести реконструкцию ряда имеющихся, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Мухаммад Маан Джазбе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По итогам 11-го заседания межправительственной комиссии (МПК) России и Сирии 13-14 декабря делегации подписали протокол и несколько двусторонних документов. В итоговый протокол вошло 30 инвестиционных проектов.

"Подписанная странами дорожная карта включает ряд совместных промышленных проектов, таких как восстановление государственной компании по производству покрышек в Хаме, строительство цементного завода в ас-Сальмии, реконструкцию цементного завода в Алеппо, создание предприятия по плавке базальта для производства базальтового волокна, труб и рельсов в городе Сувейда", - рассказал Джазбе.

Также планируется создание предприятия по производству силикона из сирийского кварцевого песка для создания фотоэлементов, в Хаме построят железный завод, в Алеппо и Дамаске намечено создание полномасштабного комплекса по обработке ткани. "В Латакии будет модернизирована фирма по производству тканей – будет налажена линия производства джинсов", - рассказал министр.

"Кроме того, с компанией Стройтрансгаз Инжиниринг" 14 ноября был заключен контракт о реконструкции государственной компании по производству удобрений, сейчас идет процесс окончательного одобрения контракта", - заявил Джазбе.

Он отметил, что в будущем возможно сотрудничество с РФ в области нанотехнологий.

Вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко заявил ранее, что сто российских компаний примут участие в восстановлении Сирии.

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