Сирийский министр промышленности рассказал о совместных с Россией проектах

РФ и Сирия в рамках подписанной между странами дорожной карты намерены построить несколько промышленных объектов в САР и провести реконструкцию ряда имеющихся, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности САР Мухаммад Маан Джазбе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По итогам 11-го заседания межправительственной комиссии (МПК) России и Сирии 13-14 декабря делегации подписали протокол и несколько двусторонних документов. В итоговый протокол вошло 30 инвестиционных проектов.

"Подписанная странами дорожная карта включает ряд совместных промышленных проектов, таких как восстановление государственной компании по производству покрышек в Хаме, строительство цементного завода в ас-Сальмии, реконструкцию цементного завода в Алеппо, создание предприятия по плавке базальта для производства базальтового волокна, труб и рельсов в городе Сувейда", - рассказал Джазбе.

Также планируется создание предприятия по производству силикона из сирийского кварцевого песка для создания фотоэлементов, в Хаме построят железный завод, в Алеппо и Дамаске намечено создание полномасштабного комплекса по обработке ткани. "В Латакии будет модернизирована фирма по производству тканей – будет налажена линия производства джинсов", - рассказал министр.