В Египте шесть человек погибли и 32 пострадали в ДТП

Шесть человек погибли и 32 пострадали в результате столкновения двух маршрутных автобусов и грузовика в египетской провинции Бухейра к северу от Каира, сообщает египетская газета Al-Youm 7 со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Халеда Муджахида, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель министерства сообщил, что инцидент произошел на сельскохозяйственной трассе Каир- Александрия, между городами Кафр-эд-Даввар и Абу-Хуммус. Муджахид заявил, что на место происшествия прибыли 15 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы. Состояние пострадавших разной степени тяжести. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.