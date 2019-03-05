В Египте шесть человек погибли и 32 пострадали в ДТП

5 марта 2019 16:27 (UTC+04:00)

Шесть человек погибли и 32 пострадали в результате столкновения двух маршрутных автобусов и грузовика в египетской провинции Бухейра к северу от Каира, сообщает египетская газета Al-Youm 7 со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Халеда Муджахида, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Представитель министерства сообщил, что инцидент произошел на сельскохозяйственной трассе Каир- Александрия, между городами Кафр-эд-Даввар и Абу-Хуммус.

Муджахид заявил, что на место происшествия прибыли 15 машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы. Состояние пострадавших разной степени тяжести.

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